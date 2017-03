Rihanna gênée par ses propres scènes de sexe dans Bates Motel ( vidéo)

La cinquième saison de Bates Motel est diffusée depuis le 20 février dernier sur la chaîne américaine A&E. Une saison événement car il s'agit de la dernière du show et qu'elle a été pensée comme un véritable prequel au film Psychose d'Alfred Hitchcock. Le petit truc en plus de cette saison c'est qu'elle accueille une star inattendue en guest, la chanteuse Rihanna ! L'artiste joue le rôle de Marion Crane, victime de Norman Bates et célèbre pour sa scène de la douche. Un personnage qui a fait ses débuts dans la série dans l'épisode 5, Dreams Die First, diffusé le lundi 20 mars. Rihanna a tenu à partager avec ses fans ce début dans la série, immortalisée dans une vidéo Instagram. La réaction de la chanteuse quant à sa performance est très très drôle !

Une des séquences de cet épisode voit Rihanna partager un moment intime avec un autre personnage, on ne sait pas si la chanteuse a aimé tourner cette scène, mais en tout cas elle se montre très gênée de se regarder à l'écran ! Amusant aussi de voir que Rihanna, comme beaucoup de gens, a du mal à apprécier sa voix lorsqu'elle s'entend parler. La performance de Rihanna a en tout cas été très appréciée par ses fans mais aussi par la critique. Le producteur exécutif de la série avait expliqué avoir recruté la jeune femme pour le rôle de Marion Crane après avoir lu qu'elle était fan de la série Bates Motel. Une bonne préparation pour Rihanna que l'on pourra voir cette année dans le film Valérian de Luc Besson et en 2018 dans Ocean's Eight, le reboot 100% féminin de la célèbre franchise.