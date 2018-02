Rihanna : Nos 30 chansons préférées de sa carrière pour célébrer ses 30 ans 

Rihanna fête aujourd'hui ses 30 ans. Diva, pop star, actrice, mannequin, ambassadrice de la Barbade, humaniste, féministe, passionnée... Bad Gal Riri est une des plus grandes stars de la planète. Mais c'est d'abord avec sa voix et ses chansons qu'elle a conquis des millions et des millions d'oreilles à travers le monde. Pour célébrer l'artiste au grand cœur, on vous propose un classement de trente de ses meilleures chansons. Il y avait de quoi faire puisqu'en 13 ans de carrière, Rihanna a déjà dévoilé 8 albums studios et posé sa voix sur plus de 160 chansons !

Une chanson qui n'a pas forcément hyper bien vieillie mais pour laquelle on garde beaucoup de tendresse. #TBT 2006 quand toutes les pop star faisaient des featurings avec Sean Paul !

En 2008, pour la première fois Rihanna trône tout en haut du Billboard Hot 100 avec une chanson toute triste, il s'agit de son troisième single n°1 depuis le début de sa carrière.

Encore un n°1 dans les charts américains pour Rihanna. Produite par Stargate, la chanson n'est pas tant une ode au sado masochisme qu'un moyen pour la star de répondre aux médias qui l'accusent alors d'être devenue trop provocante !

Entre deux albums, Rihanna s'offre une pause folk et acoustique avec ce titre en compagnie du rappeur Kanye West et de l'ex Beatles, Paul McCartney. Un trio improbable mais très efficace !

C'est le tout premier single de Rihanna, sorti en 2005, qui se classe n°2 du Billboard Hot 100 cette année là. Malgré sa redoutable efficacité, impossible alors de se douter qu'on tenait là l'une des futures plus grosses stars mondiales.

Le titre qui ouvre le sixième album de Rihanna est une joyeuse entrée en matière, où la chanteuse, habituée à nous conter ses histoires d'amour compliquées, se jette tête la première dans une jolie romance sur fond de dubstep.

Ce n'est pas un single mais sur un album qui ne nous a globalement pas trop emballé, Phresh Out The Runway sort du lot. La chanson aux sonorités rave et hip hop a été co-produite et co-écrite par David Guetta. Un titre bien trop sous estimé.

1min20 (sur cette version non remixée avec Chris Brown) et cette chanson est pourtant devenu un classique instantané ! Elle ne devait même pas être inclue sur l'album Talk That Talk mais après un leak de la chanson suivie d'une forte demande des fans, le titre est intégré comme un interlude.

Trop sous estimé l'album ANTI, dernier en date pour la chanteuse, regorge de pépites dont ce Yeah I Said It. Une chanson sexy en diable, produite par Timbaland et écrite avec la talentueuse Bibi Bourelly.

Elle n'y interprété que le refrain et pourtant Rihanna brille de mille feux sur All Of The Lights de Kanye West. Le duo Kanye/Riri fonctionnent toujours au top, il s'agit alors de la 2ème collaboration, deux ans après Run This Town de Jay Z.

Pour leur toute première collaboration, présente sur l'album DAMN de Kendrick Lamar, Kung Fu Kenny et Bad Gal Riri nous ont offert un superbe duo au clip tout aussi délicieux !

Quand Rihanna se la joue émotive, impossible de ne pas ressentir quelques frissons et de verser sa petite larme !

On l'a trop entendue pendant toute l'année 2016 mais cela restera comme l'un des plus gros tubes de la carrière de Rihanna. N°1 du Billboard Hot 100 pendant neuf semaines, Work est la preuve qu'un duo Drake/Rihanna est toujours gagnant.

Qui aurait cru qu'une chanson sur un parapluie serait l'un des plus gros succès de la carrière de Rihanna ? N°1 en France et aux Etats-Unis, Umbrella est la première chanson de Rihanna à faire l'unanimité partout dans le monde. Le début du règne de la chanteuse commence alors.

Les duos les plus réussis de la carrière de Rihanna sont incontestablement ceux qu'elle a enregistré avec Drake. Cette suite non officielle au titre Work, sortie la même année, surf sur la vague dancehall et on fond pour ce duo légendaire !

Le tout premier n°1 au Billboard Hot 100 de la carrière de Rihanna sort en février 2006. Celle qui est encore une chanteuse de R&B tout lisse et tout mignonne décroche trône alors qu'elle vient juste de fêter ses 18 ans au sommet des charts américains !

Rihanna cherche l'amour sur cette chanson co-produite par Calvin Harris où elle mise sur des sonorités plus EDM que jamais. Ça fonctionne plutôt très bien d'ailleurs !

Qui ne voudrait pas faire de Rihanna la seule femme de son monde ? Encore un n°1 pour la chanteuse qui est en 2010 au sommet de sa popularité, enchaînant les tubes. S'éloignant du R&B qui a fait son succès pour s'approprier l'eurodance, la chanteuse prouve alors qu'elle a tout d'une pop star !

Sur ce bonus d'ANTI, Rihanna nargue ses auditeurs et affirme sans rougir qu'avec elle le "sexe est génial". Normal pour une chanson que l'on trouve assez géniale !

Si certains s'étouffaient déjà devant les menues provocations de Bad Gal Riri, le clip de Pour It Up a dû finir de les achever. La chanteuse y apparaît très dénudée et sexy donnant vie à son hymne pour strip club. Le message : Rihanna est la boss, elle fait elle-même son propre argent et dans de grandes quantités !

Seul n°1 au Billboard Hot 100 de l'ère Rated R, celle où Rihanna est apparue plus sombre que jamais aux yeux du monde entier. C'est aussi l'un des premiers titres où Rihanna s'affirme en tant que femme indépendante.

Rihanna sample le Wanna Be Startin' Somethin de Michael Jackson est signe l'un de ses meilleurs tubes calibrés pour le dancefloor.

Petit joyau de la discographie de Rihanna, Get It Over With a été co-écrite et interprété par le discret James Fauntleroy. Ce dernier lui offre une chanson délicate et envoûtante destinée à tous ceux qui ont du mal à laisser s'exprimer leurs émotions !

Avec Love On The Brain, Rihanna ferme le clapet de tous ses détracteurs, ceux qui l'accusaient de ne pas avoir de voix. La chanson permet à la chanteuse de montrer tout l'étendu de ses cordes vocales, et leur versatilité. Une prouesse vocale passionnante !

Sur son dernier album, Rihanna offre à ses fans un superbe hymne d'empowerment féminin avec Needed Me. L'occasion de rappeler à ses ex et prétendants qui domine le jeu...

Alors oui, on sait maintenant que quelques unes des vocales qu'on entend sur la chanson sont interprétées par Taylor Swift mais cela n'empêche que This Is What You Came For reste une petite bombe et l'un des tubes les plus efficaces de Rihanna.

N'ayons pas peur des mots, Take Care est un chef d'oeuvre. Le plus beau duo entre Drake et Rihanna, l'une des plus belles chansons de Drake mais aussi l'une des plus belles de Rihanna. A vous briser le cœur en mille morceaux tellement c'est beau.

Sûrement trop violente pour se hisser plus haut qu'à la 15ème place du Billboard Hot 100, BBHMM est l'un des joyaux de la couronne de Rihanna. On peut dire merci à l'ancien comptable de la chanteuse qui lui a inspiré ce génial hymne vengeur !

Énième n°1 au Billboard Hot 100 de la carrière de Rihanna, Diamonds est un cadeau de Sia à Rihanna. L'australienne a écrit les paroles de ce diamant brut qui brille de mille feux dans la discographie de Riri.

S'il ne fallait en garder qu'un ce serait donc We Found Love, une chanson n°1 quasiment partout dans le monde, servie par les mélodies de Calvin Harris et qui nous entraîne dans l'univers doux et amère de Rihanna, entre espoir et désespoir. Joyeux anniversaire Bad Gal Riri !