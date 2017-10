Rihanna fait appel au producteur de Drake pour son nouvel album

Diplo vendait la mèche le mois dernier, Rihanna a commencé à travailler sur son nouvel album, et il faudra sans doute compter sur une collaboration entre les deux artistes pour ce futur projet. Après le succès de ANTI qui marquait un virage musical dans la carrière de la chanteuse barbadienne, les fans de Rihanna se demandaient quelle direction leur idole pourrait prendre par la suite. Aujourd'hui on peut se faire une petite idée du style que RiRi veut adopter pour son neuvième album puisque le producteur Nana Rogues vient de confirmer son implication dans le projet top secret.

Au micro de Fubar Radio, le producteur londonien Rogues a confirmé travailler sur le nouvel album de Rihanna : "Très récemment, à Londres, j'ai fait quelques sessions en studio pour Rihanna. Donc avec un peu de chance on verra ce qui en ressort. J'espère que certains morceaux seront retenus pour l'album et pour des singles." Peu connu encore du grand public, Nana Rogues a notamment travaillé avec Drake ("Passionfruit" et "Skepta Interlude") mais aussi Tinie Tempah et Section Boyz. C'est l'un des producteurs les plus prometteurs au Royaume-Uni et travailler avec Rihanna ne pourrait lui apporter que des bénéfices pour sa carrière. En attendant de pouvoir écouter les nouvelles chansons de Rihanna, découvrez les nominations des American Music Awards 2017 avec Rihanna, Bruno Mars, Coldplay et plein d'autres.