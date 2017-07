Assez de la suprématie masculine dans les charts ! Il n'y a qu'à jeter un oeil sur le prestigieux Billboard Hot 100 (qui recense les meilleures ventes de singles toutes les semaines aux USA) pour constater avec effroi (!!!) que les charts sont dominés par les artistes masculins. Justin Bieber, Ed Sheeran qui a fait un apparition dans le dernier épisode de Game of Thrones, Bruno Mars, Imagine Dragons, Charlie Puth, Future, Migos, The Chainsmokers, Kendrick Lamar... Que des hommes ! Heureusement pour sauver l'honneur féminin en 2017, il y a Rihanna et Taylor Swift qui sont les deux seules artistes féminines à s'être classées à la 2 ème place du Billboard Hot 100 pour le moment. Grâce à leur dernier tube bien sûr !

Si Taylor Swift a manqué la première place du Billboard Hot 100 de peu avec le hit planétaire "I Don't Wanna Live Forever" (qu'on retrouve sur la bande originale de Fifty Shades Darker) en duo avec Zayn Malik, Rihanna est quant à elle actuellement 2 ème du classement US avec "Wild Thoughts" qui fait déjà partie des tubes de l'été 2017. Ok, on vous voit venir... Ce titre est aussi une collaboration avec deux hommes : DJ Khaled et Bryson Tiller. Mais c'est déjà mieux que rien ! C'est quand même dingue de se dire qu'aucune artiste féminine solo n'a réussi à décrocher la première place du Hot 100 depuis janvier... Espérons que les choses changent avec le retour de Selena Gomez, Taylor Swift ou Lana Del Rey qui dévoilera Lust For Life ce vendredi !