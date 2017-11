Rihanna et N.E.R.D de retour avec Lemon, un nouveau clip et single surprise dévoilés

C'est la belle surprise de ce mercredi 1er novembre. Alors que beaucoup d'entre vous sont en train de se remettre de leurs émotions après une soirée d'Halloween réussie, le trio mythique N.E.R.D a profité de cette journée pour faire son grand retour pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Sept ans après la sortie de leur quatrième album Nothing, les compères Pharrell Williams, Chad Hugo et Shay Haley reviennent à la surprise général avec un tout nouveau single : "Lemon". Et ce n'est pas n'importe qui que l'on retrouve sur ce titre inédit : Rihanna est en effet la star du clip de "Lemon" et pose son flow sur la prod hip-hop signée N.E.R.D. Découvrez le clip de toute urgence !

Ces derniers jours, il y avait une rumeur insistante qui voulait que N.E.R.D prépare son grand retour dans le plus grand des secrets. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu ! Pharrell Williams et ses acolytes réservaient une surprise de taille à leurs fans avec le single "Lemon" sur lequel figure la plus grande pop star de tous les temps selon Billboard : Rihanna. Pouvait-on espérer mieux pour leur comeback ? La réponse est non. À l'ancienne, "Lemon" s'inscrit dans la continuité des tubes de N.E.R.D avec son beat contagieux et ses basses dont seul le groupe a le secret. Un album devrait prochainement suivre.