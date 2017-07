En lice pour le meilleur clip de l'année ? Si cette semaine Kesha a dévoilé "Learn To Let Go" avec son message fort et libérateur, deux autres poids lourds de l'industrie du disque viennent de faire leur grand retour, sans prévenir personne. Allez pas la peine de faire durer le suspens plus longtemps : il s'agit évidemment de Rihanna et Kendrick Lamar ! Nageant en plein succès depuis la sortie de son dernier album DAMN., le rappeur originaire de Compton enchaîne les tubes entre "Humble", "DNA", "Element". Et ce que tous les fans attendaient s'est enfin produit : son duo avec Rihanna, "Loyalty", est le nouveau single officiel de l'album. On vous laisse prendre une énorme claque avec son clip incroyable tout de suite !

Déjà reine des charts avec son tube "Wild Thoughts", Rihanna devrait s'offrir un nouveau numéro un au Billboard Hot 100 avec "Loyalty". Dans cette vidéo réalisée encore une fois par Dave Meyers & the little homies, Kendrick Lamar et RiRi se la jouent couple de gangsters qui testent sans temps mort leurs limites, leur confiance et leur amour en plein milieu de la nuit à Los Angeles. Un duo qui fonctionne à merveille, aussi bien à l'écran qu'en studio. Visuellement, c'est du grand K-Dot ! Pas étonnant que le rappeur fasse partie des artistes les plus nommés aux MTV VMAs 2017. On attend la suite avec impatience.