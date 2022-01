Rihanna est enceinte de son premier enfant !

C'est LA grande nouvelle qui a cassé internet ces dernières heures ! A 33 ans, Rihanna, célèbre chanteuse, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne vient d'officialiser sa grossesse. Pour l'occasion, c'est aux côtés de son petit-ami le rappeur Asap Rocky qu'elle s'est affichée lors d'une promenade new yorkaise. Vêtue d'une longue doudoune rose fuchsia laissant apparaître son ventre arrondi, d'un jeans loose et de colliers fantaisies signé Chanel, l'interprète de Don't Stop The Music était absolument resplendissante malgré le froid de la grosse pomme. Alors que les rumeurs avaient déjà éclaté sur une possible grossesse de la star, rien avait officiellement été annoncé jusqu'à présent. C'est donc main dans la main avec le futur père de son enfant, le sourire jusqu'aux oreilles et avec une allure bluffante, comme toujours, que Rihanna a tenu à partager cette grande nouvelle avec le monde entier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous a tous pris de court !

Publiés par le compte Instagram de Highsnobiety, les photos du célèbre couple ont fait le tour de la planète en seulement quelques minutes. "C'est officiel, nous n'aurons pas de nouvel album cette année" ironise le média à propos du fait qu'une grossesse de Rihanna ne devrait pas lui permettre de sortir un nouveau disque en 2022. Il faut dire qu'après presque six ans d'absence, celle qui est devenue la première chanteuse milliardaire devrait davantage se concentrée sur son nouveau rôle de maman dans les mois à venir. Une bien triste nouvelle qui devrait toutefois être vite oubliée par les fans de la star, ravis de ce nouveau tournant dans la vie de leur idole.

Restés jusqu'à présent assez discrets sur leur romance, Rihanna et Asap Rocky seraient officiellement ensemble depuis 2020. C'est en tout cas à cette période que le New York Post avait révélé un début de relation entre les deux artistes. Interviewé quelques mois plus tard par le magazine GQ, Asap Rocky avait assuré que la jeune femme est "l’amour de sa vie" et qu’elle l’a beaucoup inspiré pour son prochain album. Une complicité qui ne faisait aucun doute sur les nombreux clichés du couple dévoilés sur les réseaux sociaux. Bientôt, Rakim Mayers et Robyn Rihanna Fenty, de leurs vrais noms, accueilleront leur premier enfant. Reste à savoir si ce bébé sera une fille ou un garçon, alors, vos pronostiques ?

sources : Abaca sources : Abaca sources : Abaca sources : Abaca sources : Abaca sources : Abaca

Pour continuer d'écouter Rihanna et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !