Le documentaire centré sur Rihanna arrive dans deux mois ! 

Il arrive ! Peter Berg, le réalisateur qui se cache derrière le documentaire centré sur Rihanna a avoué que de ce dernier devait sortir d'ici "un mois et demi". Ce fameux documentaire serait dans les cartons depuis 2015 et enfin, après des années d'attentes, il serait sur le point de sortir. Au programme, "une plongée sans filtre dans la vie de la chanteuse", pour reprendre les termes d'NME. "Je pense que c'est une jeune femme extraordinnaire", a confié Peter Berg à Splash Film. "L'éthique, le talent, la chance, la compétition, la vision... c'est une personne vraiment intéressante. Le film sortira dans un mois et demi et d'ici deux mois, on pourra vraiment commencer à le montrer".

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse et le réalisateur collaborent puisqu'il lui avait déjà attribué un rôle dans Battleship (en 2012). Depuis, Rihanna a fait ses preuves dans Valerian mais aussi dans Ocean's 8. Et visiblement, ce n'est pas terminé ! Elle serait en train de travailler sur un nouveau film, le tout en préparant son prochain album. Décidément, Rihanna ne s'arrête jamais.