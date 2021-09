Alors que le monde entier attend le nouvel album de Rihanna (qui d'ailleurs, s'annonce bien différent), nous célébrons cette années les neufs ans de Diamonds. Single qui a accompagné le septième opus de la chanteuse, le morceau s'est classé parmi ses plus populaires. Tout de suite, pas moins de trois choses à savoir.

Ecrite par Sia

Si aujourd'hui, Sia connait un succès international grâce à des morceaux tels que Chandelier ou encore Cheap Thrills, il faut savoir qu'avant de chanter ses propres titres, l'artiste australienne écrivait (surtout) pour les autres. Et justement, on lui doit le fameux Diamonds de Rihanna : avec ce morceau, Sia s'est offert un tube intemporel efficace. La raison ? Elle part d'une image simple et l'utilise en métaphore qui clame "l'empowerment". Petit bonsu, Sia aurait écrit le morceau en 12 minutes.

Un message fort

Avec Diamonds, Rihanna encourage à s'aimer et surtout, à ne pas avoir peur de briller ("shine bright like a diamond", chante t-elle). Lors d'une interview accordée à MTV, l'interprète de SOS se confiera sur le titre : "Je pense que beaucoup de gens ont peur d'être heureux à cause de ce que les autres pourraient en penser, Ils ont peur d'embrasser ci ou ça mais aussi de s'embrasser eux-mêmes. Ils ont peur de s'aimer et de faire ce qu'ils aiment et ce qui les rend heureux. Mon histoire va certainement être un "happy ever after", quoi qu'il arrive."

Un clip sur mesure

C'est à Anthony Mandler que nous devons le clip. Lors d'une interview accordée à MTV, ce dernier expliquera comment, avec cette vidéo, il a souhaité se rapprocher le plus de Rihanna : "Dans la vie, rien n'est blanc ou noir, comme la mort et les impôts, et il y a toujours deux côtés à l'histoire, et il y a toujours plusieurs façons de regarder la même situation, selon où vous vous situez", a t-il détaillé. "Êtes-vous l'une des personnes impliquées, ou êtes-vous un spectateur extérieur ? Et, vous pouvez voir où je veux en venir en faisant le lien avec la vie réelle de Rihanna, et ce qu'elle a traversé : est-ce la réalité ou bien de la fiction ? Vous savez : "Est-ce qu'elle se noie, ou est-ce qu'elle est en pleine extase ? Nous avons essayé de soulever ces questions plus profondes qui se rapportent à la chanson et à sa vie, et de trouver la beauté dans le chaos, la beauté dans la douleur et la douleur dans la beauté".

Diamonds est à retrouver sur le septième album studio de Rihanna (Unapologetic).