C'est l'un des films les plus attendus de l'année. Après l'avoir teasé en long et en large pendant des mois, Luc Besson s'apprête enfin à dévoiler Valérian et la Cité des mille planètes dans toutes les salles de cinéma à partir du 26 juillet 2017. Un film-événement qui partage déjà ceux qui ont eu la chance de le voir en avant-première ! Malgré les premières critiques mitigées du film le plus cher de toute l'histoire du cinéma français, Luc Besson semble confiant quant aux futures entrées que réalisera son film de science-fiction. Il faut dire qu'avec la présence de Rihanna, il y a de quoi éveiller notre curiosité ! Ça tombe bien puisqu'un teaser inédit dédié à son personnage vient de faire son apparition sur la toile, à voir de toute urgence !

Jouant le rôle de Bubble, un alien travaillant dans un cabaret, Rihanna a l'air de posséder divers talents de danseuse. Est-ce que le personnage principal Valérian (Dane DeHaan) va tomber sous le charme ? Chez Virgin Radio on ne veut pas trop s'avancer sur l'intrigue de Valérian et la cité des mille planètes, mais il se murmure que Rihanna tient un rôle important et apparaît pendant une vingtaine de minutes au total sur tout le long métrage ! Vous l'aurez compris, rendez-vous le 26 juillet dans votre salle de ciné préférée pour retrouver Rihanna (qui figure aussi parmi nos tubes de l'été 2017), Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owens, Ethan Hawke, Alain Chabat... Croisons les doigts pour ne pas être déçus du voyage !