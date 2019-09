Rihanna dans le prochain Batman ? Elle répond

Une marque de cosmétiques ? Un empire dans la mode ? Une carrière de chanteuse qui bat des records ? Rien est jamais assez grand pour Rihanna. La preuve, c'est désormais dans le cinéma que la jeune femme originaire de la Barbades voudrait se faire remarquer. Si on l'a déjà aperçu dans Ocean's Eleven ou encore Valérian, l'interprète de Umbrella pourrait bien apparaître dans le prochain film Batman. Des rumeurs de plus en plus prégnantes qui sous-entendent que cette dernière pourrait interpréter Poison Ivy dans le prochain volet de la saga Batman. Elle succéderait ainsi à Uma Thurman dans ce rôle mythique !

Si cette rumeur a été un temps prise au sérieux par les internautes et les fans de la star, cette dernière a rapidement souhaité mettre les choses au clair. "Ça n'a rien à voir avec Poison Ivy. C'est en rapport avec Batman parce que j'ai des obsessions distinctes. J'ai une grande passion pour Poison Ivy, je suis juste honnête. Et oui, j'ai teint mes cheveux en rouge à cause d'Uma Thurman dans l'original. Vous savez quoi, ils ne m'ont pas encore appelée. Mais s'ils le faisaient, j'aimerais bien essayer, parce que Poison Ivy est l'une de mes obsessions dans la vie. Je m'en suis inspirée pour Halloween une année, donc c'est parti !" s'est confiée très honnêtement Rihanna au média Entertainment Tonight.