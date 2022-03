Rihanna critiquée pour son retard au défilé Dior, voilà sa réponse ! (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Rihanna cassait littéralement internet ! A 33 ans, la célèbre chanteuse, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne a surpris le monde entier en annonçant sa grossesse. Pour l'occasion, c'est aux côtés de son petit-ami le rappeur Asap Rocky qu'elle s'est affichée lors d'une promenade new yorkaise. Vêtue d'une longue doudoune rose fuchsia laissant apparaître son ventre arrondi, d'un jeans loose et de colliers fantaisies signé Chanel, l'interprète de Don't Stop The Music était absolument resplendissante malgré le froid de la grosse pomme. Restés jusqu'à présent assez discrets sur leur romance, Rihanna et Asap Rocky seraient officiellement ensemble depuis 2020. C'est en tout cas à cette période que le New York Post avait révélé un début de relation entre les deux artistes. Interviewé quelques mois plus tard par le magazine GQ, Asap Rocky avait assuré qu'il considère la jeune femme comme "l’amour de sa vie" et qu’elle l’a beaucoup inspiré pour son prochain album. Une complicité qui ne faisait aucun doute sur les nombreux clichés du couple dévoilés sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, c'est sous l'objectif des photographes parisiens que Rihanna et Asap Rocky ont fait parler d'eux. En effet, après un court passage à Milan, c'est dans la capitale française que les deux tourtereaux ont décidé d'assister à plusieurs défilés de la Fashion Week. Rendez-vous immanquable pour la chanteuse ? Le show Dior par Maria Grazia Chiuri qui se tenait aux Tuileries ce mardi 1er mars. Vêtue d'une nuisette transparente laissant apparaître ses rondeurs, cette dernière n'a pas laissé le public massé devant l'événement indifférent. Idem à l'intérieur où une personne s'est permise de dire à Rihanna qu'elle était en retard. Un commentaire qu'elle n'a pas vraiment apprécié puisque elle a aussitôt tourné la tête d'un air détaché pour lui répondre "No shit", que l'on peut traduire par "sans blague". Une réponse filmée qui a aussitôt fait le tour des réseaux sociaux pour devenir la vidéo virale de ces dernières heures. On vous laisse regarder le détachement de RiRi, c'est magique !

