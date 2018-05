Rihanna confirme qu'un nouvel album arrive !

On ne le répétera jamais assez, c’est l’année des retours en 2018 ! Il y a Prince, ok c’est un album posthume, Julia Michaels très prochainement avec un nouveau single, et on vous en parlait la semaine dernière, c’est au tour de Rihanna ! Son dernier album est sorti en 2016, Anti, mais depuis pas d’album ! Rihanna est apparue dans d’autres titres comme celui de DJ Khaled Wild Thought mais on ne prévoyait pas de nouvel album ! Mais depuis un certain temps, Rihanna postait des photos assez étranges qui pouvaient présumer un retour en studio ! Elle l’a confirmé sur Instagram !

C’est confirmé par Rihanna, un 9ème album devrait sortir cette année ! C’est la chanteuse RIhanna qui l’a confirmé sur Instagram en répondant à une de ses fans, oui car elle en a plusieurs ! C’est la bonne nouvelle du jour, pour le banquier de Rihanna aussi car il devrait enregistrer quelques recettes d’ici peu !