Rihanna cherche des locataires pour sa maison d'Hollywood !

Vous avez toujours rêvé de savoir comment vivent les stars, voir de vivre dans une maison de star ? Eh bien si vous avez 16 500 dollars sous la main chaque mois, vous allez pouvoir utiliser cette coquette somme pour payer votre loyer à Rihanna ! Une des propriétés de la chanteuse, située à West Hollywood, vient en effet de faire son apparition sur les listings de location d'une agence immobilière. Rihanna avait acquis la maison en août dernier, pour la modique somme de 2,75 millions de dollars. On ne sait pas pourquoi la star a décidé d'abandonner sa propriété, mais soyez rassurés, elle n'est pas à la rue ! Rihanna disposerait en effet d'au moins deux autres propriétés à Los Angeles.

Bad Gal Riri n'aurait a priori passé aucune nuit dans cette propriété de West Hollywood mais une fois cette déception surmontée, on peut se dire qu'il est difficile de faire plus cool que d'avoir Rihanna comme proprio ! La jolie petite bicoque s'étale sur près de 270 mètres carrés, elle compte 4 chambres accompagnées chacune d'une salle de bain, d'un portail automatique, d'une piscine, et cerise sur le gâteau : une dépendance pour héberger un invité qui souhaiterait un peu plus d'intimité. Le luxe hollywoodien dans toute sa splendeur...