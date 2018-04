Rihanna bientôt de retour ? Elle tease ses fans sur Instagram

On le sait, la nouvelle promo, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et visiblement, tous les artistes l'ont compris : Taylor Swift ne passe plus que par son compte Instagram et Zayn a pris soin de supprimer toutes les photos publiées sur son propre compte avant de publier Let Me. Et visiblement, Rihanna a -elle aussi- compris qu'Instagram et ses followers seraient ses meilleures armes (en même temps, elle reste celle capable de tâcler Snapchat et d'entrainer sa communauté avec elle). Toujours est-il que récemment, sur Instagram, la chanteuse a posté une photo on ne peut plus énigmatique : Deux télévisions, sur un fond sombre. Rien d'autre.

didn’t they tell u? Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 17 Avril 2018 à 10 :00 PDT

L'image est accompagnée d'un message : "Je ne vous ai pas dit ?" - et évidemment, non, elle n'avait rien dit jusqu'à présent. Dans les commentaires, on est déjà en ébullition. Préparerait-il la suite d'ANTI ? Ou alors, la suite est-elle déjà prête ET sur le point de sortir ? Sur Twitter, les réactions n'ont pas traîné :

Listen idk what Ri's tryna tell us but I DO know that if I get new music from her, Drake, and Beyoncé in the same season I will self combust. https://t.co/zCaPuzJgHG — Obeehave, B Δ K Spr. 18 (@SylviaObell) 17 avril 2018

Ce que l'on pourrait traduire par "Ecoutez, je ne sais pas ce que Ri essaie de nous dire mais je SAIS que si j'ai droit à de nouvelles musiques d'elle, de Drake et de Beyoncé dans la meême saison, je vais probablement m'enflammer", a t-on pu lire. Et ça, tombe bien parce que lorsqu'il s'agit de Rihanna, on ressent à peu près la même chose.