Rihanna, Beyoncé et Lady Gaga dans le top des artistes les plus riches de la décennie !

"I need a dollar dollar, a dollar is what I need"... Voilà des paroles de chanson qui pourraient parfaitement coller à la peau de certains artistes mondialement connus. Car, au cas où ça vous aurez échappé, qui dit succès dit aussi argent. Et visiblement, les chanteuses présentes dans ce classement sont tellement célèbres qu'elles amassent les millions aussi vite que la lumière. Pour preuve, non contentes d'être parmi les mieux payées cette année, Rihanna, Beyoncé ou encore Lady Gaga peuvent se targuer d'avoir marquer la décennie toute entière par leurs revenus exorbitants.

Classée 9ème, Rihanna cumule des revenus à 354 millions de dollars. Une somme gigantesque qu'elle doit à ses albums, ses énormes tournées et surtout Fenty, sa marque de cosmétiques et de vêtements. Juste devant elle à la 7ème place, Lady Gaga cumule 465 millions de dollars de recettes. Et même si ses albums n'ont pas tous eu le succès escompté, c'est principalement son rôle dans A Star Is Born et la bande-originale du film qui a rapporté gros à l'interprète de PokerFace. Enfin, en réelle Queen, c'est Beyoncé qui bat tous les records avec 684 millions de dollars. Après des années 2000 passées à s'imposer comme un star incontournable, Beyoncé est devenue une véritable légende vivante au cours de la dernière décennie.