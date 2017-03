Rihanna bat un nouveau record et dépasse Elvis Presley

Sorti en janvier 2016, l’exploitation d’ANTI le huitième album studio de Rihanna continue et son quatrième single Love On The Brain cartonne sur les ondes et les charts. Alors que cette 11e piste d’ANTI n’a même pas encore de clip, elle permet déjà à la chanteuse barbadienne de battre un nouveau record. Cette semaine, Rihanna a atteint la cinquième place du Billboard Hot 100 aux États-Unis avec Love On The Brain qui devient ainsi son 22e morceau à figurer parmi le top 5 du classement depuis le début de sa carrière. Un vrai exploit, lui permettant ainsi de dépasser le King Elvis Presley qui, lui, détient 21 singles ayant été dans les 5 premiers titres du classement. On dit bravo Riri !

Il ne reste plus qu’à la chanteuse de dépasser quatre autres artistes pour prétendre être l’artiste ayant eu le plus de titres figurant dans ce prestigieux top 5, Janet Jackson qui en a eu 24 à son actif, Mariah Carey 26, Madonna 28 et The Beatles 29. EASY ! Par ailleurs, on peut retrouver actuellement Rihanna sur le petit écran dans la saison 5 de la série Bates Motel qui relate la jeunesse du meurtrier de Psychose (1960). Et elle y joue un rôle de choix puisque l’interprète de Work incarne Marion Crane, la première victime du psychopathe du film originel…