Rihanna bat un nouveau record de vues sur YouTube !

Bientôt six ans d'absence, ça commence à faire long ! Et ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt les millions de fans de Rihanna qui attendent impatiemment la sortie d'un nouvel album de la part de leur idole. Après Anti, sorti le 28 janvier 2016, la chanteuse originaire de la Barbade avait pourtant affirmait dans les pages du magazine Vogue qu'elle travaillait sur de nouveaux sons. "Je ne peux pas vous dire quand je le sortirai. Mais je travaille agressivement sur ma musique." précisait-elle avant d'ajouter "Je sens que je n’ai pas de limites. J’ai tout fait, j’ai fait des hits, j’ai essayé tous les styles. Maintenant, j’ai l’esprit complètement ouvert. Je peux faire tout ce que j’ai envie." Une liberté bien méritée pour cette chanteuse aux multiples facettes qui devrait dévoiler, selon plusieurs sources, un album fortement inspiré du reggae. Pour ce qui est de la date, il faudra vraisemblablement s'armer d'encore un peu de patience…

Néanmoins, si Rihanna se refuse à dévoiler de nouveaux titres, ses anciens morceaux continuent quant à eux de générer de l'intérêt. La preuve, le clip de Stay, sa balade dévoilée en 2013 en collaboration avec Mikky Ekko, vient de dépasser le milliard de vues sur YouTube. Un véritable record pour cette dernière qui devient ainsi l'artiste féminine cumulant le plus grand nombre de vidéos dépassant le milliard de vues -huit au total- sur la plateforme. Parmi les autres clips ayant dépassé cette barre symbolique, on notera la présence des titres Diamonds, Love The Way You Lie, Work, Wild Thoughts, Can’t Remember to Forget You, This Is What You Came For ainsi que We Found Love. Des tubes planétaires qui ont bercé nos oreilles tout au long de ces dernières années.

