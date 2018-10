Rihanna, Ariana Grande... Top 5 des artistes féminines les plus streamées selon Billboard !

Depuis quelques temps, les femmes prennent leur revanche dans le monde de la pop. Par chance, l'industrie compte des artistes féminines fortes et puissantes dans les charts, de véritable pop stars qui cartonnent dans le monde : pas plus tard qu'hier, Taylor Swift faiait une razzia aux American Music Awards pendant que de jeunes talents comme Dua Lipa a et Camila Cabello confirmaient que les femmes n'avaient pas dit leur dernier mot. Mais alors, quelles sont les artistes féminines les plus streamées ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 5 selon Billboard.

On doit à Nicki Minaj des morceaux tels que Bang Bang, Barbie Dreams ou encore Chun-Li. Et forcément, chaque morceau bat des records.

Beyoncé parcoure le monde avec Jay-Z dans le cadre du On The Run Tour II mais on ne va pas se mentir, elle est au sommet des charts. Il n'y a qu'à voir les scores après la sortie de Lemonade.

Sia a toujours écrit et composé pour les autres mais depuis la sortie de 1000 forms of fear, elle cartonne dans le monde entier. En parallèle de son collectif LSD (notamment avec Diplo), la chanteuse qui nous vient tout droit d'Australie a travaillé des morceaux solos. Et d'ailleurs, elle vient tout juste de teaser un nouveau single.

Il y a quelques semaines, Ariana Grande a publié son quatrième album, Sweetener. Malheureusement, la mort prématurée de son ex petit-ami Mac Miller a avorté ses projets de tournée et de promo. Ariana Grande a choisi de repartir en studio pour exorciser sa peine - en ressort un nouveau morceau qui ne devrait pas tarder à sortir.

Bonne nouvelle pour les fans, Rihanna travaillerait actuellement sur son nouvel album qui, on le rappelle, sera scindé en deux. Patience, il ne devrait plus tarder.

Si ces cinq monstres de la pop sont indétrônables, n'oublions pas Taylor Swift, Katy Perry ou encore Lady Gaga qui, encore et toujours, règnent sur les charts.