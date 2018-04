Rihanna : Après ANTI, deux albums en préparation ? 

ANTI est sorti en 2016 et depuis, Rihanna n'a pas sorti de nouveau disque. On l'a entendue sur Wild Thought de DJ Khlaed, on l'a aperçue ça et là mais niveau musique, on ne savait pas trop ce qu'elle nous préparerait pour la suite. Et puis récemment, les fans se sont emballés, persuadés qu'elle sortirait bientôt un nouvel album. Eh bien vous savez quoi ? Visiblement, elle travaillerait non pas sur un seul album - plutôt deux. Du moins, c'est ce que clame Metro :

Une source a ainsi révélé au média : "Rihanna n'était pas satisfaite des résultats de son dernier album - même si elle l'a adoré. Elle sait qu'elle a besoin d'un nouveau projet pleins de hits pour faire oublier celui-ci. Elle travaille actuellement sur deux albums - l'un est plein de chansons faites pour les charts et l'autre proposera des titres plus expérimentaux. Elle considère l'idée de sortir un double album parce qu'elle sent que tous ces titres ne se mélangeront pas bien sur un seul disque". C'est vrai qu'ANTI nous a offert une autre facette de la pop star (mais ce n'était pas pour déplaire). Les prochains titres seront-ils aussi puissants que Don't Stop The Music ou Rude Boy ? Seul le temps le dira.