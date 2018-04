Rihanna : Answer, un morceau inédit leake sur la toile

Nouvelle affaire du siècle, vous connaissez sûrement l’album Talk That Talk de Rihanna, paru en 2011, qui avait cartonné avec des titres comme We Found Love, Where Have You Been… A l’époque, une chanson avait disparu de la tracklist dévoilée avant la sortie de l’album. Ce son, c’était Answer. Tenez-vous bien, Answer a fuité sur la toile, donnant beaucoup de joie aux Fans de Rihanna mais qui a du surprendre la chanteuse. Une chanson qui parle d’un homme qui trompe sa femme, c’est mal ! Notre enquête s’arrête ici, on espère que vous avez pris du plaisir. Et puis, voici le son !