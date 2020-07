Rihanna affirme qu'elle "travaille toujours" sur de nouvelles musiques

Quatre ans et demi d'absence, ça commence à faire long ! Et ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt les millions de fans de Rihanna qui attendent impatiemment la sortie d'un nouvel album de leur idole. Après Anti, sorti en janvier 2016, la chanteuse originaire de la Barbade vient d'assurer que de nouveaux sons allaient arriver : "Je travaille toujours sur de la musique et quand je serai prête à la diffuser de la manière dont je me sens en forme, elle sortira. Et vous ne serez pas déçu quand cela arrivera. Cela en vaudra la peine". Des paroles qui résonnent dores et déjà comme une annonce officielle dans les oreilles des fans de Riri.

Pour l'heure, si l'interprète de Man Down semble se concentrer davantage sur sa carrière de styliste que celle de chanteuse à succès, un compromis entre ses deux passions pourraient bien devenir monnaie courante. Après le lancement en grande pompe de Fenty, sa marque de couture, Rihanna pourrait bien dévoiler un neuvième opus dans les mois à venir. En attendant, la star fêtait il y a quelques temps le quinzième anniversaire de son premier single Pon de Replay. "J'ai 15 ans de plus. Je pensais que c'était il y a quelques années, maintenant c'est une décennie de plus. Mais je suis aussi très reconnaissant d'être encore ici et de pouvoir me lancer dans d'autres aventures. Je vous en suis reconnaissant. C'était sympa et je ne peux même pas me plaindre" affirmait celle qui s'est inscrite au fil des ans comme une véritable femme d'affaires.