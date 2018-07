Rihanna : un nouvel album, pour bientôt !

La chanteuse de trente ans serait bientôt de retour, selon les rumeurs. Eh oui, l'interprète de Work annonce un projet d'envergure puisque c'est avec la réalisation d'un double album qu'elle souhaite marquer son retour.

Depuis ANTI en 2016, la chanteuse s'est faite plus ou moins discrète sur le plan musical. Après un succès fulgurant, Rihanna semble inarrêtable. Aujourd'hui, elle compte bien explorer d'autres horizons musicaux et annonce vouloir sortir un double album. L'un serait orienté dancehall-reggae et l'autre, plus pop. Plus tôt dans l'année, elle déclarait au magazine Vogue, souhaiter rendre hommage à ses racines caribéennes. Et elle est à fond derrière ce projet auquel elle croit fermement. Perso, on ne doute pas une seule seconde de sa réussite. Son producteur révèle à Rolling Stones : "Sans mentir, l’équipe de Rihanna a au moins 500 titres pour ce projet, venant de différents producteurs et auteurs. J'ai voyagé à Miami, LA, etc. non stop pour ce projet ! Tous les artistes et producteurs jamaicains ayant travaillés sur cet album auront leurs noms inscrits en crédits". A priori, l'équipe de Rihana aurait laissé filtrer le nombre de pistes qu'il y aurait sur cette première partie de l'album. Il y en aurait 8 au total mais la liste pourrait bien s'allonger entre temps. Un double album qui s'enregistre dans le secret depuis près d'un an et demi, selon les sources.

Eh bien, on peut être certains que la grande prêtresse du R'n'B (désolés BeBe) fera un retour fracassant et qu'elle n'aura aucun mal à conquérir l'audience !