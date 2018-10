Rihanna : 3 choses à savoir sur son nouvel album ! 

Rihanna se fait discrète musicalement parlant depuis quelques temps déjà et pour cause, la chanteuse de trente ans est en plein enregistrement de son prochain album. Un album sur lequel elle travaille depuis près d'un an et il se pourrait bien que ce dernier soit pour bientôt. VirginRadio.fr vous propose donc 3 choses à savoir avant sa sortie !

Le neuvième album de Rihanna -nommé R9 par ses fans sur les réseaux sociaux, proposera a priori, si l'on en croit les sources, deux disques. Un double album, donc ? Le premier contiendra des chansons "sympathique" et le second, des titres plus expérimentaux. Et de ce que l'on sait, l'album sera multi-genres et s'orientera -d'abord, vers le reggae et sera directement influencé par Bob Marley. Rihanna travaillerait notamment avec le producteur de Sean Paul, Supa Dups. Plus tôt dans l'année, Rihanna et ses producteurs ont récoltés plusieurs démos d'artistes jamaïcains. Une façon pour l'interprète de Diamonds de faire honneur à la culture dancehall. Pour le reste, l'album vacillera entre pop urbaine et dance. Plusieurs collaborations seraient déjà en jeu et pas des moindres ! On vous en dit plus, ci-dessous.

On l'a dit, l'album de Rihanna sera multi-genres et pour l'occasion, des collaborations de tailles sont à prévoir. On parlerait de Buju Banton qui aurait écrit avec elle, Phatty. A ce jour, simple spéculation... Banton serait donc l'un des grands noms à prévoir. Mais pas que ! Eh oui, des collaborations non officielles ont été annoncées. Sur le projet -entre autres, bien évidemment ? DJ Khaled, Bryson Tiller, Calvin Harris, Kendrick Lamar, Pharell Williams, Diplo, Raye, David Guetta, Martin Garrix et Cardi B. Waouh ! Ça fait pas mal de monde, dis donc...

Rihanna a confirmé travailler sur son neuvième album lors de son passage au The Graham Norton Show mais n'a cependant donné aucune indication sur une date -même provisoire, de sortie. Pour ce qui est d'un premier single, eh bien, la chanteuse assure qu'il est "en chemin". Résultat des courses, les spéculations autour de son prochain album attisent la curiosité des dans sur les réseaux sociaux... Au moins, on sait que ce ne sera pas pour maintenant !