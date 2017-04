Ricard Live Music Tour : Gagnez vos packs VIP pour les concerts de Møme et Mai Lan le 25 avril au Trabendo !

Du 25 avril au 12 mai 2017, la tournée Ricard S.A Live Music se lance sur les routes de France avec un triple programme des plus alléchants. L'electro pointue de Møme, la pop sautillante de Mai Lan et le lauréat du Prix Ricard S.A. Live Music, Lysistrata. Le kick off de cette tournée aura lieu au Trabendo à Paris le 25 avril et la bonne nouvelle c'est qu'en bon partenaire de l'événement, Virgin Radio vous fait gagner vos places. Mais attention pas n'importe quelle place ! On vous a réservé des packs VIP contenant des entrées VIP pour le concert ainsi que des goodies ( tote bag, casquette, compilation). Pour tenter votre chance c'est super simple !

Pour gagner vos packs VIP contenant vos places pour assister aux concerts de Møme, Mai Lan et Lysistrata dans le cadre du Ricard Live Music Tour et des goodies, suivez le guide. Rendez-vous sur notre formulaire où vous devrez répondre à une question, laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de lire le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !