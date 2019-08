Rgardez le clip majestueux de Jorja Smith pour Be Honest (VIDEO)

En juin 2018, Jorja Smith prenait tout le monde de court avec la sortie de son album Lost & Found. Un opus qui fait connaître l'artiste britannique dans le monde entier et qui lui vaut les louanges du public et de la profession. Il y a quelques jours, cette dernière a dévoilé le premier titre inédit depuis la sortie de cet album. Et avec Be Honest, la chanteuse n'y va pas de main morte (une fois de plus). Un titre sur lequel elle a décidé de collaboré avec la star nigériane de l’afrobeat, Burna Boy, avec qui elle avait déjà travaillé dans le passé. Mis en ligne le 16 août 2019, on y découvre une Jorja Smith plus sensuelle que jamais et un titre qui fleure bon l’été. Jetez un coup d’œil par vous-même !

Attendue à Rock en Seine dans quelques jours, Jorja Smith sera l'une des têtes d'affiche de ce festival. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à ses fans pour apprendre par cœur le morceau Be Honest, que l'artiste risque fortement d'interpréter durant son set. Concernant le clip vidéo, là-aussi on est sur du niveau. On y voit la chanteuse lutter contre la chaleur de l'été entourée de ses amis. Tantôt en maillot de bain sur canapé du salon ou dans les rues de Londres, elle ne se refuse aucune excentricité. S'en suit une virée au supermarché et dans la piscine. Autant d'images majestueuses et envoûtantes qui démontre, une nouvelle fois, l'avant-gardisme de cette artiste à suivre de près.