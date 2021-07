Revivez le Monumental Tour au Phare des baleines avec Virgin Radio (VIDEO)

Cette année encore, le Crédit Mutuel donne le LA au Monumental Tour avec Virgin Radio ! A l’initiative du DJ/Producteur Michael CANITROT et en partenariat avec le Crédit Mutuel, le Monumental Tour est un concept de tournée alliant Musique Électronique, Histoire et Architecture. Rien que ça. L’ occasion de vivre l’électro au sein de sites emblématiques du patrimoine Français, d’écouter des talents de renommées internationales, des artistes locaux ainsi que de jeunes DJ sélectionnés grâce à un concours. Le tout sublimé par un travail de mise en lumière et de créations visuelles par le collectif d’architectes et designers Av-Extended. Une expérience qui entend aussi donner du sens à la fête et qui sensibilisera à la préservation de notre patrimoine.

Alors que plusieurs événements devraient avoir lieu aux quatre coins de la France, le premier volet du Monumental Tour s'est tenu ce dimanche 4 juillet au Phare des baleines sur l'île de Ré. Un live totalement dingue signé Michael Canitrot avec, en guest, la chanteuse COCO (@Landofcoco). Pour l'occasion, le bâtiment historique était illuminé par la société AV Extended, qui a littéralement sublimé le célèbre phare. Un moment à revivre en replay (ci-dessous) et en images avec les plus beaux clichés de la soirée. On vous laisse en profiter !