Revivez le Grand Petit concert de -M- (VIDEO)

C'était la bonne nouvelle de la journée : hier, -M- a livré un Grand petit Concert dédié aux enfants sur les réseaux sociaux - une façon de rendre le confinement plus supportable mais aussi d'occuper les plus jeunes. L'artiste avait annoncé son live via Twitter - invitant même ses abonnés à participer à la playlist. Si vous avez manqué ce joli moment de poésie et de musique, pas de panique : on a le replay .

En direct de son salon, -M- nous a donc offert une performance parfaite - comme lui seul sait le faire. Pour l'occasion, l'artiste a ressorti sa mythique guitare rose. Côté titres, les internautes ont pu profiter de morceaux tels que Grand Petit Con. Récoltant plus de 60 000 likes, la vidéo a eu autant de succès que la précédente. On ne sait pas vous mais non, on attend la prochaine.