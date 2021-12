Revivez la venue de Terrenoire dans Le Lab Virgin Radio (VIDEOS)

Il y a un an, Terrenoire était l'invité exceptionnel de Paul dans le Lab de Virgin Radio ! A l'époque, les deux frères Raphaël et Théo Herrerias nous présentaient leur premier album intitulé Les Forces Contraires. Comme le précise l'animateur de l'émission, "Nous étions tombés sous le charme de leur single 'Mon âme sera vraiment belle pour toi' et du reste du projet". Actuellement en tournée avec Virgin Radio, et à l'occasion du succès de leur nouveau titre L'infini, les deux frangins du groupe Terrenoire sont de retour dans Le Lab de Virgin Radio pour un live de trois titres mais aussi une interview pour tout savoir sur la suite de leur premier album.