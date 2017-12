Petit Biscuit, Julia Michaels, Dua Lipa... les révélations musicales de 2017 

Parmi les bilans à dresser en cette fin d'année, impossible de laisser de côté ceux qui se sont révélés en 2017. Certains d'entre eux étaient déjà des espoirs du rock, de la pop ou de l'électro depuis quelques années, d'autres sont apparus sans qu'on s'y attende, mais tous en commun de s'être fait connaître d'un public toujours plus large cette année. S'ils ont encore quelques mois ou années avant de devenir (ou pas) de véritables stars, leur trajectoire en 2017 aura été dans tous les cas particulièrement remarquable. La rédaction de VirginRadio.fr en a retenu sept. Sept personnalités qui devraient s'inscrire durablement dans le paysage musical français ou international et qui nous ont totalement séduits !

En décembre 2016, Camila Cabello quittait les Fifth Harmony sans que personne ne puisse deviner qu'un an plus tard elle serait l'une des reines du Billboard Hot 100. Sans avoir encore sorti son premier album solo, la chanteuse a fait mieux que son ancien groupe, atteignant la très belle place de 2ème du classement de singles américains avec Havana. Ses performances lors de récentes cérémonies musicales étaient souvent parmi les plus convaincantes. De Sia à Charli XCX en passant par Cashmere Cat et Benny Blanco, toute la crème du songwritting actuel écrit pour elle. 2018 devrait confirmer son statut de nouvelle pop star.

Dua Lipa enchaînait depuis deux ans les jolies ritournelles enregistrant d'honorables scores dans les charts au Royaume-Uni. Mais il lui manquait un véritable tube, une chanson qui lui permettrait de se faire connaître partout dans le monde. Dans la foulée de la sortie de son premier album (longuement retardé), l'anglaise a dévoilé un sixième single, New Rules. Le clip a permis à la chanson de prendre une ampleur virale, Dua Lipa a enfin décroché un n°1 dans les charts anglais tandis qu'elle squatte actuellement la 14ème place du Billboard Hot 100 ! Time l'a carrément retenue comme LA meilleure chanson de 2017 !

Fête de Trop c'est un titre qu'on vous passe régulièrement sur l'antenne de Virgin Radio. Au chant on retrouve Eddy de Pretto, un jeune français de 25 ans qui revendique une multitude d'influences, une vision différente de la masculinité et qui conjugue élégamment chanson et rap. Il assurait le 20 décembre dernier la première partie de Julien Doré et sortira son premier album au printemps 2018. On s'attend à ce qu'il transforme l'essai sans difficulté tant il s'est imposé en 2017 !

Des années que l'on fredonnait les mots de Julia Michaels sans même le savoir. La jeune songwritter de tout la pop américaine (Britney Spears, Selena Gomez, Justin Bieber) a décidé de lancer sa propre carrière de chanteuse et ça marche ! Issues, son premier single en solo, a terminé 11ème du Billboard Hot 100, 7ème du classement de single français et la chanteuse s’est vue consacrée mille et un papiers par la presse spécialisée. Son EP Nervous System a fini dans de nombreux classements de fin d'année, dont le nôtre !

Disque de platine aux Etats-Unis avec son premier album, American Teen, sorti en début d'année, Khalid a confirmé les espoirs placés en lui quelques mois auparavant. Dans une année morose pour la la pop, à seulement 19 ans, Khalid a offert au monde un album parfait de bout en bout et qui transcende le R&B. Il a également signé un featuring sur le tube de Logic 1-800-273-8255 ainsi qu'un autre, Silence, avec le DJ le plus intriguant du moment, Marshmello, sans compter l'irrésistible Rollin de Calvin Harris. Son concert au Trianon (Paris) en mars prochain est complet depuis déjà plusieurs semaines.

Léa Paci est l'une des révélations francophones de l'année, si elle n'a pas encore l'ampleur d'une Louane ou d'une Marina Kaye à leur début, la jeune femme n'est pas partie avec les mêmes avantages. La parisienne n'est pas passée par la case télé-crochet avant de dévoiler son premier album, c'est sur YouTube qu'elle a été repérée par ses auteurs et producteurs actuels. le clip d'Adolescente Pirate a été vu plus de 3 millions de fois sur YouTube, le premier album de la jeune femme joyeux et mélancolique à la fois nous a totalement conquis, elle sera en concert pour quelques dates en 2018 !

Le phénomène Petit Biscuit a pris toute son ampleur en 2017. Après le succès de son Sunset Lover, le jeune français a transformé l'essai. Tournée des Zénith à guichets fermés, publication de son premier album studio le jour de ses 18 ans, affichage géant outre-Atlantique, la machine est bien lancée pour l'artiste. La révèle de la french touch est là !