Réunion Friends : Phoebe et Lady Gaga interprètent Smelly Cat (Tu pues le chat) ! (VIDEO)

Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur la chaîne américaine NBC, Friends est enfin de retour dans un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouvent. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max ce 27 mai aux Etats-Unis, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale avaient forcé les équipes à repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique néanmoins puisque tout s'est déroulé comme prévu. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une version française de cette réunion sur la plateforme Salto et bientôt en prime time sur TF1. Mais en attendant, place à l'un des extraits les plus mythiques de ce comeback !

Vous connaissez forcément le titre Tu pues le chat de Phoebe ! Des paroles insensées, une mélodie horrible et un tempo inexistant, voilà à peu près comment on pourrait le détailler. Toutefois, cette chanson s'est imposée comme un classique de la série américaine. Impossible donc pour l'actrice Lisa Kudrow de passer à côté de son retour musical au Central Perk. Pour l'occasion, cette dernière a fait appel à une pointure de la musique : Lady Gaga. Les deux femmes se retrouvent, armées de leur guitare, en train d'interpréter Smelly Cat. Un moment absolument inoubliable et (déjà) mythique !