Réunion de Friends : On a la date de diffusion !

On le sait, vous le savez aussi… Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC aux États-Unis, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max le 27 mai prochain, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale avaient forcé les équipes à repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année.

Alors que Courteney Cox avait récemment promis de nombreuses surprises lors des retrouvailles et que l'on vous parlait d'une intervention de Justin Bieber lors du show, les six acteurs viennent également de teaser leurs retrouvailles sur les réseaux sociaux. En effet, une courte vidéo a été publiée par l'ensemble du casting et elle cumule déjà des dizaines de millions de vues (près de 17 millions rien que sur le compte de Jennifer Aniston). Il faut dire que l'enthousiasme de millions de fans est à son paroxysme depuis l'annonce il y plus d'un an de cette réunion spéciale. Un événement totalement fou qui devrait débarquer en France dans les jours suivants sa diffusion aux Etats-Unis. Du moins, c'est ce que l'on l'espère.