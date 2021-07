Retrouvez Monde Nouveau, le nouveau titre de Feu! Chatterton sur Virgin Radio

Six ans après Ici le jour (a tout enseveli), sorti en 2015, et L'oiseleur, dévoilé en 2018, Feu! Chatterton est de retour dans les bacs avec Palais d'argile, son troisième album studio. Portés par le titre Monde nouveau, qui résonne parfaitement avec l'époque actuelle même si il aurait été écrit avant la pandémie, les cinq membres du groupe de rock fondé à Paris en 2011 font un retour sur les chapeaux de roues. Produits par Arnaud Rebotini et mixés par le producteur Nk.f, les sons de cet opus, Monde nouveau en tête, allient à la perfection rock survolté et musique électronique. Tout ce dont on avait besoin pour danser cet été.

Actuellement en tournée des festivals jusqu'à fin août, les concerts de Feu! Chatterton continueront jusqu'en mars 2022 avec, dès la fin de l'année, de nombreuses salles aux quatre coins de l'Hexagone telles que l'Olympia, le Zénith de Paris, la Laiterie à Strasbourg ou encore le Palais des Festivals à Cannes. Un bon moyen pour découvrir Antoine Wilson (basse), Arthur Teboul (chant), Clément Doumic (guitare, clavier), Raphaël de Pressigny (batterie) et Sébastien Wolf (guitare, clavier) dans leur état naturel ! Mais en attendant, vous pourrez toujours retrouver leur chanson Monde nouveau sur les ondes de Virgin Radio !