Retrouvez le titre Rise, de Lost Frequencies sur Virgin Radio !

Il est le DJ belge le plus écouté dans le monde ! Après une année difficile marquée par une crise sanitaire mondiale et des restrictions sanitaires empêchant toutes possibilités de se produire sur scène, Lost Frequencies fait son grand retour dans les charts avec Rise, un single optimiste qui devrait sans aucun doute nous faire danser cet été. Porté par ses tubes Are You With Me, Reality ou Melody, le jeune artiste s'est imposé ces dernières années comme une valeur sûre de l'électro. Alors qu'il vient tout juste de quitter son label Armada Music pour Sony, le DJ se dit prêt à passer à autre chose : "Après cinq ans chez Armada, il est temps pour moi de franchir la prochaine étape de ma carrière. Je suis très excité par le fait d'avoir signé chez Sony Music. Je suis très reconnaissant de tout ce qui a été fait pour moi ces dernières années, mais aujourd’hui, je suis prêt pour un nouveau challenge".

De Tomorrowland aux plus grandes boîtes de nuit de la planète, Felix De Laet, de son vrai nom, espère bien nous faire profiter de son nouveau morceau en live dans les prochains mois. En attendant, vous pourrez toujours retrouver Rise sur les ondes de Virgin Radio ! Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle !