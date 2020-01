Retrouvez la Dream Team du Warm Up de Robin en podcast ce soir dès 17h !

La Dream Team du Warm Up de Robin revient avec son neuvième épisode ! Au programme cette fois, les secrets des enseignes que vous croisez chaque jour mais aussi les séries à ne pas laisser passer en ce début d'année.

On commence avec les séries ! Ne manquez pas The Outsider, adaptée d’un roman de Stephen King (actuellement sur OCS) mais aussi Servant : produite par M. Night Shyamalan, la série est proposée par Apple TV+. Enfin, sachez que la saison 3 de Baron Noir (série politique prenante) débarque en février sur Canal +. Bref, que du lourd en ce début d'année.

The Outsider (OCS)

Servant (Apple TV+)

Ensuite, on se penchera sur les enseignes de vos magasins et restaurants favoris. Saviez -vous que les typographies utilisées sont choisies pour faire passer un message précis ? On préfèrera les typo "décoratives" pour les restaurants. Tandis que dans la finance par exemple, on optera pour du Sérif - rassurant et sérieux.

