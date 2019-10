RetroTonic : Quels sont les numéros qui tombent le plus à l'Euromillions ?

Zoom sur l'Euromillions ! Si vous aussi, vous avez encore l'espoir de devenir millionnaire grâce à un simple ticket, alors on vous conseille de prendre des notes : croyez-le ou non, il y a des numéros qui tombent plus souvent que d'autres lors du tirage ! On vous explique :

Le secret de l'Euromillions

Selon Loterie Plus, les chiffres qui sortent souvent sont le 1, le 39, le 42, le 43 et le 45. A contrario, on évite de jouer le 10, le 11, le 21, le 22 et le 24. En ce qui concerne les étoiles, les trois numéros le plus souvent tirés sont le 2,6 et 3 tandis que le 5, le 4 et 9 ne sortent que très rarement.

Alors si vous rêvez de votre villa avec piscine et de votre Jet, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Et n'oubliez pas que dès le 4 novembre, vous aurez possibilité de remporter 50 000 euros dans le Virgin Tonic !