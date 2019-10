RetroTonic : Pour se marier à Disney, il va falloir économiser !

Vous le savez sûrement, on peut maintenant se marier à Disneyland. Et on ne va pas se mentir, se dire "oui" au pays de Mickey est probablement l'un des plus beaux rêves de certains : quand on connait le parc et sa magie, on aurait clairement envie de sauter le pas. Sauf qu'évidemment, pour avoir l'occasion de se glisser dans la peau de Cendrillon le temps d'une journée, il faut avoir les moyens.

Se marier à Disney, combien ça coûte ?

En France, le parc a repris le concept « Disney’s Fairy Tale Weddings », déjà mis en place aux Etats-Unis. Ainsi, toute une équipe de conseillers, de créateurs de mode seront en charge de réaliser vos rêves pour la modique somme de… 32 000 euros (minimum). Ce qu'il faut en retenir ? C'est que le mariage de conte de Fée est clairement possible. A condition d'en avoir le budget !

