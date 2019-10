RetroTonic : On a trouvé plus dangereux que les requins !

Tous les jours, nous prenons des risques. Et visiblement, il y a plus dangereux que les requins...! Sachez que même les plus prudents d'entre nous vivent dangereusement : saviez-vous que nous avions plus de chance de mourir tués par une noix de coco, un bouchon de champagne ou encore par un distributeur automatique ? Non ? Eh bien, maintenant, vous le savez !

Croyez-le ou non, ces trois objets on ne peut plus simples tuent plus d’humains que les requins chaque année... tous les ans, 13 personnes meurent écrasées par un distributeur. Alors s'il vous plaît, faites attention en prenant votre café à la machine !

