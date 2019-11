RetroTonic : Cette mère de famille de 44 ans attend son 22 ème enfant !

Avoir une famille nombreuse demande énormément d'investissement de la part des parents (on sait d'ailleurs que les mère de plus de quatre enfants seraient moins stressées que les autres !). Mais au Royaume-Unis, on a trouvé la famille qui bat tous les records : tenez-vous bien, les Radford ont déjà 21 enfants... et ils attendant le petit dernier !

Chris, leur premier enfant, est âgé de 30 ans. La petite dernière, elle, a à peine deux ans, puisqu’elle est née en novembre 2018. Toute la joyeuse famille partage son quotidien sur sa chaîne Youtube et c'est justement comme ça que Sue a annoncé la bonne nouvelle ! « Nous voulions garder le silence un peu plus longtemps », a t-elle déclaré. « Mais à mesure que je grossis et que je prends du ventre, cela devient un peu plus difficile à cacher ». La maman pense que ce sera un garçon mais... patience !