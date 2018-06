Tournage de Retour vers le futur 4 : Fake News !

La planète Retour Vers le Futur était en panique ce weekend, après la publication d’une photo sur un compte de Michael J Fox. Une photo postée le jour de son anniversaire et qui avait la légende, « Hello tout le monde, aujourd’hui est un jour important. En plus de mon anniversaire, j’annonce Retour Vers le Futur IV. On y a pensé pendant de nombreuses années, on a commencé à le tourner l’été dernier et il sort dans quelques jours ». Vous imaginez la situation pour les fans de cette saga culte ! Sur la photo, on y voit Christopher lloyd et Lea Thompson. La photo a été likée par près de 500 000 personnes, partagée plus de 200 000 fois, sauf que dommage, c’était une Fake News.

En fait, la photo postée sur ce compte de Michael J Fox, qui n’était donc pas officiel, était une photo postée il y a 3 ans par Lea Thompson, pour célébrer les 30 ans de Retour Vers Le Futur. Les vrais fans devaient le savoir, on l’espère, car beaucoup de gens sur Twitter y ont vraiment cru ! En tous cas, le réalisateur lui-même l’a déjà dit, il n’est pas intéressé par une suite.