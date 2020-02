Retour sur les 5 meilleures performances du Super Bowl de tous les temps (VIDEO)

Aerosmith, Diana Ross, Britney Spears, Enrique Iglesias, Janet Jackson, Katy Perry, Maroon 5 et bien-sûr Jennifer Lopez et Shakira... Ils sont des dizaines d'artistes à s'être produit durant une mi-temps du Super Bowl, l'événement sportif le plus célèbre du monde. Un honneur et un coup de publicité exceptionnel que très peu se sont aventurés à refuser. Regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde, le show dure la plupart du temps une dizaine de minutes et se présente sous la forme d'un medley de titres avec parfois plusieurs artistes à les interpréter.

Si quelques-uns n'ont pas emballé les foules au fil des années, d'autres, en revanche, restent gravés dans les mémoires. Que ce soit par leur mise en scène, la prestation vocale ou dansante de l'artiste ou encore par la notoriété de ce dernier, nous avons sélectionnés cinq des mi-temps du Super Bowl les plus fortes de tous les temps ! N'hésitez pas à nous donner votre avis...