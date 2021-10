Retour sur le phénomène Squid Game et le professeur dans un extrait inédit de La Casa De Papel... Toutes les infos série !

C'est LA série dont tout le monde parle ! Diffusée depuis seulement quelques semaines sur Netflix, Squid Game fait déjà l'unanimité auprès des abonnés de la plateforme de vidéos à la demande. Pourtant, le programme coréen a eu énormément de mal à s'imposer auprès d'un éventuel producteur. En effet, la série a été imaginée par Dong-hyuk il y a plus de dix ans. Mais ce n'est que l'année dernière que ce projet a finalement été accepté. "Faire de l'histoire de Squid Game une série était une grande aventure. Je savais que ce serait tout ou rien ; soit un chef-d'œuvre, soit un flop total. L'idée derrière ce travail était très expérimentale. Je continuais donc à me demander sans cesse si le public serait convaincu que les personnages risquaient leur vie pour jouer à des jeux d'enfants. Après environ 12 ans, le monde a évolué : des histoires de survie aussi étranges et violentes que celle-ci ont vu le jour. Les jeux de la série sur lesquels les participants devenaient fous s'alignent sur les désirs des gens de toucher le jackpot par le biais de la crypto-monnaie, l'immobilier et les actions. Tant de gens ont donc pu comprendre l'histoire" confiait récemment Dong-hyuk à The Korean Times. Une véritable aventure qui s'est finalement bien terminée pour la série puisque, comme le confie Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, "Elle pourrait bien devenir notre série la plus regardée si les audiences se maintiennent".

Côté synopsis, Squid Game n'a rien de très novateur : "Tentés par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels". Pourtant, ce programme dans lequel on retrouve une dimension psychologique essentielle, des personnages attachants, des décors à couper le souffle, des acteurs qui interprètent leur rôle à la perfection et un suspens magistral a su s'imposer comme LA dystopie dans laquelle le public avait besoin de se plonger. Un véritable phénomène de société qui n'échappe à personne aux quatre coins du globe puisque la série s'est classée numéro 1 dans la majorité des pays où la plateforme est diffusée. Il faut dire qu'avant d'être une fiction, la série est surtout un miroir de la société dans lequel on retrouve les dérives dites classiques du capitalisme mais aussi des dilemmes auquel nous sommes tous confrontés. A moindre mesure, bien évidemment. Un véritable coup de maître de la part de Hwang Dong-hyuk dont l'idée avait été jugée "trop sanglante, pas familière et absconse" !

Enfin il est impossible de passer à côté du fait que la Corée s'est imposée ces dernières années comme le nouveau fournisseur de projets culturels intéressants parmi lesquels on retrouve la K-Pop et le groupe BTS ou encore le film Parasite, oscarisé en 2020. Netflix a d'ailleurs annoncé un plan d’investissements de 500 millions de dollars pour cette seule année sur les séries et films produits en Corée du Sud. Une série en neuf épisodes que vous pouvez regarder dès à présent sur la plateforme de vidéos à la demande et qui a tout de même été interdite aux moins de 16 ans en raison des scènes de violence extrême que l'on peut retrouver dans certains épisodes !

Patience, le deuxième volume de la partie 5 de la Casa de Papel sera disponible dès le 3 décembre. Pour les plus impatients, un nouvel extrait inédit vient d'être dévoilé mais, une fois de plus, on vous conseille de vous éloigner si vous ne voulez rien savoir de la suite !

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un premier extrait de la suite nous annonçait la disparition du Professeur : Palerme, Lisbonne et tous les autres membres de l'équipe s'interrogeaient d'ailleurs sur la marche à suivre. Eh bien, rassurez-vous le Professeur est toujours en vie ! Dans un nouvel extrait, Sergio, Alicia et Marseille sont en pleine course poursuite : Alicia, avec sa fille sur le siège passager, semble décidée à arriver à ses fins.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RLMiA8l7nn4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

La tension est à son comble mais la bonne nouvelle, c'est que le Professeur est toujours en vie. Comment en sont-ils arrivés là ? Quelle sera l'issue de cette course poursuite ? Il faudra malheureusement faire preuve de patience avant de le découvrir... rendez-vous en décembre ! La tension est à son comble mais la bonne nouvelle, c'est que le Professeur est toujours en vie. Comment en sont-ils arrivés là ? Quelle sera l'issue de cette course poursuite ? Il faudra malheureusement faire preuve de patience avant de le découvrir... rendez-vous en décembre !