Retour sur 5 moments totalement dingues de Céline Dion !

Pour le fameux Met Gala 2019 à New York, Céline Dion avait mis le paquet ! Et ça tombe bien puisque le thème était l'extravagance. Outre sa tenue de meneuse de revue spectaculaire, c'est lors de l'after-party qu'elle a réellement fait une rencontre intéressante. En effet, alors qu'elle s'apprêtait à s'y rendre, la chanteuse à croisé son acolyte Katy Perry. Visiblement très proches l'une de l'autre, les deux n'ont pas hésité à s'embrasser sur la bouche pour se dire bonjour. Un simple baiser à la russe après tout...

Très attendu, le Carpool Karaoké de Céline Dion est sorti il y a seulement quelques jours et il fait déjà le buzz. Une vidéo de plus de 10 minutes dans laquelle la chanteuse ne recule devant rien pour faire le show. Comme d'habitude vous me direz. C'est donc très naturellement qu'elle s'est rendue avec James Corden dans les fontaines du Bellagio Hotel de Las Vegas pour refaire la scène de Titanic qui lui vaut son plus gros succès musical My Heart Will Go On. On regarde.

Elle est la reine incontestée et incontestable de Las Vegas. Et quand de petites jeunes viennent pour lui piquer la place, Céline n'est pas du genre à la jouer diva en pleine crise de jalousie. Bien au contraire. C'est donc tout naturellement que la star s'est rendue au concert de Lady Gaga pour applaudir et encourager son acolyte. Un moment qu'elle a fortement apprécié aux côtés de son ami Pépé Munoz puisque les deux se sont totalement lâchés dans les gradins. De quoi faire rougir de fierté l'interprète de Poker Face...

Toujours prête à faire rire la galerie, Céline Dion est comme elle est ! Et ça où que ce soit ! Invitée à l'émission de Jimmy Fallon, la chanteuse n'a pas hésité à se lancer dans des imitations d'artistes. Un jeu que l'animateur propose de temps en temps à quelques stars de la chanson. C'est donc de cette manière que la québécoise s'est retrouvée à imiter Cher en entonnant Frère Jacques ou Michael Jackson sur One Dance.

Présente pour la première fois au MET Gala en 2017, Céline Dion était en roue libre ! Comme à son habitude, la star n'en a fait qu'à sa tête. Habillée en Versace et avec une coup de cheveux à faire pâlir les modeuses les plus excentriques présentes ce soir-là, Céline a même chanté. Car oui, il ne se passe pas un instant sans que la star ne ne soit obligée de pousser la chansonette. La preuve avec cet extrait de son passage dans le musée où se déroulait la soirée.