Retour sur 5 moments totalement dingues d'Adele !

Alors qu'elle fait monter sur scène deux petite filles visiblement en admiration, Adele se rend peu à peu compte qu'elle connaît ces enfants. Et alors qu'elle demande leur prénom et l'endroit où elles habitent, elle aperçoit l'un des parents. C'est aussitôt que la chanteuse s'écrit face à un public hilare qu'elle connaissait ces petites filles lorsqu'elles étaient bébés. Elle les aurait même gardé quelques fois. Un moment totalement lunaire autant pour la chanteuse que pour le public présent dans la salle.

C'est aux côtés de son compatriote James Corden que la chanteuse s'est laissée aller à une bonne partie de rigolade lors de la fameuse émission du Carpool Karaoke. Un moment hilarant qui nous rappelle à quel point Adele peut avoir de l'humour... Et encore plus lorsqu'elle est entraînée par un animateur autant voire encore plus déluré qu'elle comme Corden. Un conseil : prenez le temps de regarder toute la vidéo.

Il y a quelques mois, Adele faisait les choux gras de la presse à scandale avec une sortie des plus inattendues. En effet, amie avec la très extravertie Jennifer Lawrence, la chanteuse britannique a eu le malheur de se retrouver à faire la fête avec l'actrice dans un bar gay. Un moment totalement dingue dans lequel on voit les deux artistes (visiblement loin d'être sobres) en train de jouer à des jeux, de se rouler par terre ou encore de se battre pour rire. Un moment à mourir de rire qui ne nous pousse qu'à les adore davantage !

Il y a quelques jours à Los Angeles, l'interprète de Someone Like You a été filmée en train de rapper sur le son Monster de Kanye West et Nicki Minaj. Et pour ce qui est des paroles, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Un moment totalement dingue qui commence par Adele en train d'entonner les paroles du morceau : "Pull up in the monster, automobile gangsta, with a bad b**ch that came from Sri Lanka / Aaaah, I'm a motherfu**ing monster". Un couplet qui, vous l'aurez compris, n'est pas franchement équivalent à de la grande littérature. Mais qu'importe, très en forme, la chanteuse de 31 ans termine tout de même sa prestation par une belle chorégraphie endiablée

C'est lors d'un concours de sosie qu'Adele a décidé de surprendre des fans venus pour l'imiter. Habillée en elle-même mais affublée d'un faux nez qui ne laissait croire à personne qu'il s'agissait de la vraie, les autres participants n'y ont vu que du feu. C'est au moment où l'interprète de Someone Like You s'est mise à chanter qu'ils ont tous compris. Une stupeur générale qui se termine en larmes d'émotion devant une Adele totalement hilare de sa blague.