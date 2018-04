Rester pote avec son ex, des caprices de stars et un canard flashé à 52 km/h dans le Top Insolite de la semaine

Comme chaque semaine, on vous a préparé le meilleur de l'insolite. Au programme, une famille américaine qui vient d'accueillir son quatorzième garçon, un canard flashé par un radar à 52 km/h, l'éternel débat des ex et des potes et les pires caprices de stars - et croyez-nous, il y a du level.

Quand une famille américaine accueille son quatorzième garçon.

13 poids lourds amourtissent sa chute et lui sauvent la vie

Oui, un canard s'est fait flasher à 52 km/h

Vous êtes resté(e) pote avec votre ex ? Alors, vous êtes peut-être psychopathe.

On passe en revue les pires caprices de stars

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insoites !