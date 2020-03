REŸN revient avec SEUM et c'est à écouter d'urgence (VIDEO)

Après s'être imposée sur les plateformes de streaming avec le planant et excellent Comment T'as Osé, REŸN revient avec un nouveau morceau, SEUM. Celle qui a fait ses preuves aux INOUïS du Printemps de Bourge nous offre ici un morceau aussi flottant que le précédent mais qui, cette fois, est teinté d'espoir. Voyez plutôt :

"On brille même dans le noir"

Dans le clip (à l'esthétique parfaite), on retrouve ainsi la jeune artiste qui, cette fois, a misé sur les gros plans et les lumières tamisées. Si vous la suivez depuis ses débuts, alors peut-être aurez remarqué quelques clins d'oeil à son précédent clip, Comment T'as Osé. REŸN qui a l'habitude de mettre des mots sur les maux de sa génération tape - une fois de plus- juste.

Une chose est sûre, si vous avez le "seum" d'être confiné, on a trouvé le morceau qui devrait vous apaiser.