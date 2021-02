REŸN dévoile Muses et c'est pile ce dont on avait besoin (VIDEO)

Alors que le 14 février célèbre traditionnellement les amoureux, Reÿn, elle, a choisi de célébrer les femmes. Toutes les femmes. Sans exception.

15 ans après la sortie de Big Up (hymne à la femme signé Diam's, à retrouver sur l'album Dans Ma Bulle), Reÿn publie une ode à la femme qui, forcément, devrait faire du bien à tous. Parce qu'en cette période plus que difficile et floue, nous avons tous besoin d'un peu de courage et de motivation, la jeune artiste met sa plume (mais aussi sa voix chaude) au service de toutes celles qui, parfois, on a du mal à puiser le courage nécessaire pour avancer.

On aime les rois sans couronne. Toi, t'es une reine sans personne"

Avec Muses, Reÿn nous rappelle deux choses : la première, c'est que nous n'avons besoin de personne pour briller - encore moins pour exister. La deuxième, c'est que "quoiqu'il advienne", il ne faut jamais changer.