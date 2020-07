REŸN dévoile Ivresse, le titre qui va bercer votre été (VIDEO)

Elle est l'une des jeunes artistes à suivre impérativement en 2020 : REŸN séduit chaque jour un peu plus ceux qui découvrent sa musique et la bonne nouvelle, c'est qu'elle vient de signer le tube qui bercerait votre été : après l'excellent Comment T'as Osé ou encore SEUM, l'artiste nous offre cette fois Ivresse - un titre dont le clip aussi estival que poétique devrait en transporter plus d'un.

"On se tue pour se sentir en vie", chante t-elle. Avec sa voix rauque et suave teintée de soul, Reÿn peint ici un portrait réaliste de la génération Z qui, baignée dans le numérique et la consommation compulsive, cherche toujours plus de sensations et de sentiments (qui, pourtant, "font tout brûler comme l'eau de javelle").

Trouvant l'équilibre parfait entre vulnérabilité et indépendance, Reÿn nous offre ici le morceau parfait pour démarrer l'été. Petit bonus, le clip (tourné à l'aide d'un drone) vous donnera un avant goût de vacances !