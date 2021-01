Rendez-vous le 29 janvier pour le nouveau titre en espagnol de Selena Gomez (PHOTO)

"Baila conmigo" (Danse avec moi en français). Avec ce nouveau titre, qui sera dévoilé le 29 janvier prochain, Selena Gomez annonce directement la couleur. Il faut dire que depuis la sortie du morceau De Una Vez, l'une de ses premières chansons interprétée en espagnol, la chanteuse américaine a créé un véritable raz-de-marée auprès des Selenators, sa communauté de fans. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confiait-elle alors avec émotion dans une récente vidéo des coulisses de son dernier projet. Il n'en fallait pas plus pour que le web s'enflamme et annonce déjà la sortie d'un album hispanophone pour 2021. Une rumeur qui n'a, pour le moment, pas été confirmée même si la sortie de ce second titre, annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux, semble de plus en plus confirmer l'arrivée imminente d'un opus complet. À noter également que ce nouveau projet a été fait en collaboration avec le rappeur Rauw Alejandro.

Pour ce qui est du visuel de Baila Conmigo, là-encore Selena Gomez n'y va pas avec le dos de la cuillère. On la voit totalement resplendissante et sensuelle en train de danser sur un fond de couleur orange. Un cliché qui n'est pas sans rappeler celui posté quelques jours plus tôt sur son compte Instagram. On apercevait ainsi le mot "Próximamente" qui se traduit en français par "prochainement". Une belle manière d'annoncer son quatrième album studio en solo après Stars Dance en 2013, Revival en 2015 et Rare, il y a tout juste un an, sorti en janvier 2020. Malheureusement, pour savoir si les rumeurs concernant le retour de l'interprète de Love You Like A Love Song sont vraies, il faudra encore patienter !