Rendez-vous dimanche 10 janvier dans Le Lab Virgin Radio avec Jérémy Frérot !

Quelques mois après la sortie du titre Un homme, qui s'interroge sur ce qu'est un homme, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il peut faire ou non, sur son évolution, Jérémy Frérot a accepté l'invitation de Paul, notre animateur, dans Le Lab Virgin Radio. L'occasion pour lui de parler de ce nouveau titre qui, on l'espère, se veut les prémices d'un prochain album et, pourquoi pas, d'une grande tournée à travers toute la France. En parallèle, l'interprète de Tu donnes est actuellement en lice dans Les Étoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio pour le prix de Révélation masculine de l'Année. Si vous souhaitez le soutenir, cliquez ici.

Jérémy Frérot sera donc notre invité dans Le Lab Virgin Radio le dimanche 10 janvier de 20h à 00h. Un moment exceptionnel durant lequel il nous interprétera plusieurs titres et nous accordera une longue interview. On vous attend nombreux !